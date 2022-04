Coppa Italia, derby Inter-Milan: le info per acquistare gli ultimi biglietti

Si avvicina l’appuntamento con il derby di Milano che si giocherà martedì 19 aprile alle 21. Ecco come procurarsi i biglietti

MILANO – Si avvicina l’appuntamento con il derby di Milano che si giocherà martedì 19 aprile alle 21. Inter e Milan si sfideranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo lo 0-0 della gara di andata per decidere chi accederà all’ultimo atto della competizione. È aperta la vendita libera per tutti, per seguire dal vivo e sostenere la squadra in uno degli appuntamenti più attesi: l’ultima stracittadina 2021/22.