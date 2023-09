CorSera sull’Inter: “Sembra esserci una sorta di magia e questa immagine lo testimonia”

"Ballando sotto la pioggia, Simone Inzaghi non sbaglia un passo nemmeno con la suola liscia dei mocassini. Dall’Inter dei record, all’Inter «del» record: cinque derby di fila i nerazzurri non li avevano mai vinti e il 2023 sarà ricordato dal popolo nerazzurro come un’annata doc. Il tecnico finisce portato in trionfo dai suoi giocatori nello spogliatoio, un’immagine insolita alla quarta giornata, ma che dice tanto dello stato di grazia di questa squadra che dura da mesi e del rapporto che si è creato con questo allenatore, sempre discusso, atteso al varco, ma capace di assorbire i colpi più duri, a volte anche per conto dei suoi calciatori". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito a Simone Inzaghi, artefice dell'ottimo inizio di campionato dell'Inter.