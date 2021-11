Dal Pino: “Derby? Peccato non avere capienza 100%. 1.5 mln in meno: non stupitevi…”

Il presidente della Lega Calcio ha parlato della questione stadi e si è soffermato anche sulla gara tra Milan e Inter

Il presidente della Lega, Paolo Dal Pino , è tornato a parlare dell'aumento della capienza degli stadi. Lo ha fatto a GR Parlamento, durante la trasmissione la Politica nel Pallone. «Riteniamo - ha sottolineato - che il Green Pass sia stato fondamentale. Però che debba valere. Non è possibile avere il 100% degli spettatori nel cinema al chiuso e non allo stadio. La nostra è un'industria. In Inghilterra accedono agli stadi il 100% dei tifosi da agosto e hanno ventimila contagi al giorno. In Spagna il 100% entra da ottobre e hanno un numero di contagi simile al nostro».

Il numero uno della Lega Serie A ha parlato anche del derbytra Milan e Inter: «Il derby è stato un grande spot, una partita bellissima, peccato non avere il 100% del pubblico presente. Avrebbe potuto fare un milione e mezzo in più se lo stadio fosse stato pieno, così come per le partite di CL e le gare di cartello. Poi i tifosi non devono stupirsi se le nostre squadre sono costrette a vendere giocatori per competere».