Derby d’Italia test scudetto, per l’Inter allarme difesa

L'Inter aspetta il rientro degli ultimi nazionali per lanciare l'assalto alla Juventus. Domenica infatti a Torino andrà in scena il big match scudetto, con il tecnico, Simone Inzaghi, che tra oggi e domani riabbraccerà anche gli ultimi giocatori partiti per le sfide con le nazionali in giro per il mondo. Una sosta che ha portato in eredità un solo problema fisico, ovverossia quello di Alessandro Bastoni, costretto a saltare gli impegni con l'Italia, ma un infortunio che si traduce in un allarme in difesa.