Inter-Milan, domani sera alle 18 al Meazza: ecco dove vederla in tv

Si avvicina il Derby di Milano: Inter-Milan è in programma sabato 5 febbraio alle 18:00 a San Siro, qua dove poterla vedere alla televisione

MILANO - Si avvicina il Derby di Milano: Inter-Milan è in programma sabato 5 febbraio alle 18:00 a San Siro. I biglietti per assistere alla sfida sono ancora in vendita.