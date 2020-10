TS – Inter, per Sanchez nulla di preoccupante. Derby, due dubbi per Conte: Eriksen…

Nessuna conseguenza per Alexis Sanchez dopo il lieve affaticamento muscolare rimediato con il Cile dopo le due partite delle qualificazioni con Uruguay e Colombia. Come riferisce Tuttosport, l’ex Manchester United non preoccupa: nella giornata di ieri lo staff medico dell’Inter ha constatato che non ci sono problemi fisici rilevanti e l’attaccante potrà accomodarsi in panchina oggi alle 18 a San Siro nel derby contro il Milan.

La prima scelta dalla panchina sarà Christian Eriksen, galvanizzato dai tre gol in tre partite con la Danimarca. Conte preferirà all’ex Tottenham Brozovic dal 1′: il croato è rientrato un giorno prima ad Appiano Gentile, ma il ballottaggio resta ancora aperto. L’altro dubbio del tecnico nerazzurro riguarda Barella e la posizione in campo: 3-5-2 o 3-4-1-2? L’ipotesi più accreditata è quella di schierare l’ex Cagliari qualche metro più avanti rispetto a Vidal e Brozovic per conservare il modulo in caso di ingresso di Eriksen.

Il quotidiano riferisce, inoltre, alcuni dettagli della rifinitura: Conte ha limato qualche minuto per non appesantire le gambe dopo gli impegni con le nazionali e per dare più spazio alla riunione tecnica con analisi video e lavagna tattica.