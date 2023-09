Verso il derby, per Giroud martedì il verdetto. Si ferma anche Theo Hernandez

La sosta per le nazionali riconsegna al Milan un Giroud acciaccato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il francese deve rimandare a martedì qualche indicazione più precisa, ma non certo definitiva, intanto ha fatto rientro in Italia. Ora bisogna capire i margini che ci sono affinché l’attaccante torni a pieno regime in tempo utile. "Sia lui che Maignan e Theo Hernandez - gli altri milanisti arruolati dalla Francia - ieri non si sono allenati col resto del gruppo. Per motivi differenti, nel senso che il lavoro di scarico riguardava il portiere mentre Theo ha accusato un leggero problema al polpaccio".