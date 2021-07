SI – Inter, derby per Kaio Jorge. Lazaro si convince, sarà Benfica?

In casa Inter si lavora alle uscite con l'austriaco che potrebbe seguire Joao Mario, ma anche sulle entrate

In casa Inter si pensa alle uscite, ma non solo. Il club nerazzurro vuole completare la rosa e consegnare a Inzaghi una squadra competitiva.

Secondo Sportitalia ci sarebbe un derby di mercato per l'attaccante Kaio Jorge. "Il Milan lo tratta da tempo, l'Inter lo segue ma senza poter presentare offerte concrete. Definito col Cagliari il prestito di Dalbert, ora si lavora su Nainggolan. Per Lazaro si pensa al Benfica, il giocatore non sembrava convinto, ma ora valuta la destinazione portoghese. Bellerin opzione numero uno per la fascia destra".