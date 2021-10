Derby Inter-Milan per Belotti? Maldini cerca l’erede di Ibra. Occhio anche a…

Le due milanesi potrebbero fiondarsi sull'attaccante del Torino a gennaio senza attendere la scadenza del contratto

Le condizioni favorevoli di un'eventuale operazione Belotti fanno gola all'Inter ma non solo. Sull'attaccante del Torino potrebbe fiondarsi anche il Milan per gennaio (in passato ci ha provato già due volte), qualora Ibrahimovic e Giroud non dessero garanzie dal punto di vista fisico. Spiega TuttoSport: "Pioli conta di avere nei prossimi due mesi e mezzo gli attaccanti scelti in estate, ma se le condizioni dei due totem, che insieme fanno 75 anni di età, non dovessero dai troppe garanzie, è chiaro che la società, soprattutto se a Natale il Milan sarà sempre in zona scudetto, non si tirerà indietro. E Belotti, rispetto per esempio a un giovane come Lucca , sembra ideale come innesto a gennaio per puntare al titolo (l'Under 21 sarebbe più un investimento per l'estate), con l'esborso economico che non richiederebbe chissà quale sacrificio. I prossimi due mesi, dunque, daranno molte risposte in questo senso". Ma non è tutto, perché sul Gallo potrebbe fiondarsi anche la Fiorentina che si trova in queste settimane a gestire la questione Vlahovic e potrebbe cercare un sostituto del serbo.