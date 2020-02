Non solo aggancio alla Juve: se l’Inter batte il Milan centra un record che dura da 37 anni

Un successo nel derby per l’Inter avrebbe una doppia valenza, sebbene la più importante sarebbe la classifica. I nerazzurri, infatti, grazie al KO della Juve a Verona, potrebbero agganciare i bianconeri in vetta alla graduatoria. “Vincere il derby per agganciare la Juventus. Con sentiti ringraziamenti al Verona, l’Inter ha stasera l’opportunità di recuperare tre punti ai bianconeri. Un’Inter che, battendo il Milan, oltre a riportarsi in testa alla classifica a braccetto con la squadra allenata da Maurizio Sarri, centrerebbe il quarto successo consecutivo nel derby, evento che a San Siro non si verifica dal 1983 quando il filotto arrivò addirittura a quota cinque. In tal senso, Antonio Conte è una garanzia. Nelle stracittadine giocate in Italia tra Torino e Milano non solo ha sempre vinto, ma non ha mai preso gol. Al 2-0 dell’andata, vanno infatti aggiunte le quattro vittorie contro il Toro (3-0 e 0-2 nel 2012-13 e 0-1 e 1-0 nel 2013-14)”, sottolinea Tuttosport.

STRATEGIA

Il quotidiano torinese, poi, rimarca la strategia del tecnico nerazzurro in conferenza:

“Il primo a non fidarsi dell’ottimismo strisciante che ha accompagnato la lunga vigilia alla partita ed è diventato dilagante dopo il ko della Juve è proprio l’interessato che ieri ha ridotto all’osso i tempi della conferenza stampa e mantenuto (strategicamente) il profilo bassissimo, come sempre fa alla vigilia delle sfide spartiacque. Anche perché Conte sa bene come i destini dell’Inter passino da quanto accadrà da qui al 1° marzo, considerato che il menù proporrà – dopo la stracittadina – le sfide con Lazio e Juventus (in trasferta) inframezzate dall’appuntamento con la Samp a San Siro”.