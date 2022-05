Marocchi: “Spartiacque scudetto è stato il derby. Milan strafavorito”

L'ex calciatore, su Skysport, ha parlato dell'ultima giornata di campionato e di come sia stata decisiva per l'Inter la sconfitta nella stracittadina

«Lo spartiacque per lo scudetto è stato il derby. Quado succede qualcosa di così violento e determinante fa la differenza. Alla fine in questa stagione ci sono stati tanti piccoli episodi, ma quello è stato grandissimo: i rossoneri al 70esimo hanno ribaltato la gara e da scudetto assegnato all'Inter abbiamo parlato alla lotta di cui parliamo oggi, con il Milan strafavorito». Così l'ex calciatore, Giancarlo Marocchi, ha parlato dell'ultima giornata di campionato che vede rossoneri e nerazzurri confrontarsi a distanza per la vittoria dello scudetto. Rossoneri impegnati al Mapei con il Sassuolo e nerazzurri a San Siro contro la Samp. In campo, contemporaneamente, alle 18.