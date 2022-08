Lukaku vs Origi-De Ketelaere: derby di Milano in salsa belga. C’è un precedente

"Sul derby sventola bandiera belga. Il ritorno di Romelo Lukaku da una parte, la conferma di Saelemaekers con l'aggiunta di Origi e di De Ketelaere dall'altra, faranno soffiare quest'anno su Inter-Milan un'aria fiamminga, un derby nel derby, insomma, in cui la rivalità si accenderà anche sotto la bandiera dei Diavoli rossi. Non è la prima volta, ovviamente, che il derby vive anche sulla rivalità tra campioni stranieri dello stesso Paese, anzi quella di quest'anno tra i belgi prolunga a una storia decennale. Curiosa in particolare la sfida tra Lukaku e Origi, perché il bomber dell'Inter e il nuovo centravanti del Milan, pur avendo all'attivo una lunga militanza nella loro Nazionale, hanno giocato insieme da titolari una volta sola (e per soli 57'), in un Bosnia-Belgio 1-1 nelle qualificazioni europee del 2014, addirittura otto anni fa. Per il resto si sono spesso incrociati, nel senso che l'uno sostituiva l'altro e viceversa. De Ketelaere invece ha iniziato a frequentare assiduamente i Diavoli Rossi nell'ultima stagione, quando Lukaku è finito un po' ai margini della nazionale.

Non è una novità il derby nel derby tra belgi, visto che quasi 40 anni fa, nel 1983, si incrociarono in rossonerazzurro Eric Gerets e Ludo Coeck, due colonne dei Diavoli rossi che in quegli anni arrivarono a giocarsi anche una finale europea. Arrivarono insieme sotto la Madonnina, maper entrambi non fu un'esperienza fortunata: Gerets giocò solo 11 partite nel Milan, poi fu sospeso dalla società perché implicato in uno scandalo di corruzione che coinvolse lo Standard Liegi da cui arrivava, mentre Coeck tormentato dagli infortuni giocò solo 9 partite nell'Inter e di fatto chiuse la carriera, per poi morire tragicamente in un incidente stradale un paio d'anni dopo".