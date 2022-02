Inter, ad Appiano Marotta e Antonello. Calhanoglu arma in più per Inzaghi

Il tecnico dell'Inter Inzaghi sta preparando la grande sfida di sabato contro il Milan di Pioli

L'Inter è al lavoro in vista della grande sfida di sabato sera contro il Milan. Inzaghi punterà sui soliti noti, tra questi anche l'ex rossonero Calhanoglu. Il turco è stato già decisivo all'andata ed è molto motivato per la sfida contro la sua ex squadra. In questa prima parte della stagione ha dimostrato di essersi integrato al meglio nei meccanismi dell'Inter, risultando spesso decisivo. In poco tempo ha creato legame con maglia e tifosi.