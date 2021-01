“Derby a nervi tesi. Conte rischia una stangata, Pioli non dorme: è come una finale”. È questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 26 gennaio 2021 in merito al Derby di Coppa Italia. “Il tecnico nerazzurro punta tutto su Lukaku: ‘Partita dura’. Il rossonero non rinuncia più a Ibra: ‘Non ho preso sonno’. Mandzukic, subito primo stop”. In taglio alto, invece, si parla di un contatto tra De Laurentiis e Benitez per la panchina del Napoli.