Derby, Paganin: “Inter, 2-0 ottimo risultato ma bisogna tenere i piedi per terra”

Intervenuto ai microfoni di Gian Luca Rossi, Massimo Paganin, ex calciatore dell'Inter, è tornato così sulla vittoria nell'andata dell'Euroderby: "Il 2-0 è un buon risultato, anche per come è arrivato, per la prestazione. Si può essere contenti e non soddisfatti: il risultato è ottimo ma bisogna restare coi piedi per terra. Bisogna rimanere concentrati, è stata una partita giocata molto bene dall'Inter: Dzeko ha fatto gol, Lukaku ha fatto benissimo, Brozovic anche. Il Milan è arrivato invece con acciacchi, ma la Champions è questa: è la coppa dei dettagli".