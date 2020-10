Inter, il derby col Milan segnato dal coronavirus. Pioli aspetta Ibra, grande apprensione per Conte

Al rientro dalle nazionali, l’Inter dovrà affrontare il Milan nel derby. E la stracittadina potrebbe essere stravolta dai casi di Coronavirus. Il Milan è ancora alle prese con le positività al Covid-19 di Ibrahimovic e Duarte e in casa nerazzurra sono risultati positivi sia Bastoni che Skriniar.

“Nel caso di Bastoni, margini per esserci proprio non ne esistono. I 14 giorni di isolamento sono previsti per legge e non ci si può sottrarre. Stesso discorso se dovesse essere confermata anche la positività di Skriniar. E così sarà anche per qualsiasi altro nazionale nerazzurro che da qui ai prossimi giorni dovesse risultare positivo. Normale, quindi, che tra viale Liberazione e la Pinetina si vivranno momenti di grande preoccupazione. Il grande timore è che qualche altro nazionale possa risultare contagiato, togliendo altri uomini a Conte”, spiega il Corriere dello Sport.