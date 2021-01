Inter snobba la Coppa Italia? CdS: “Difficile crederlo, solita strategia di Conte. Anche con la Juve…”

Come si legge sul Corriere dello Sport “Conte mette in ordine gli obiettivi. Significa che la Coppa Italia diventa superflua, anche se martedì ci sarà il quarto di finale con il derby? Difficile crederlo. Dopo aver perso per strada l’Europa, sarebbe delittuoso accantonare un’altra competizione per scelta. E allora dietro le parole del tecnico nerazzurro è probabile ci sia la solita strategia mediatica. Prima del match con la Juventus, infatti, aveva sottolineato fin quasi allo svenimento il fantomatico gap. E il risultato è che i suoi giocatori, sin dal fischio d’inizio, sono saltati alla gola dei bianconeri, aggredendoli e mollando la presa solo al 90’. Così è nata una vittoria netta e perentoria, quasi un messaggio alla nazione”.