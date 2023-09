Desailly: “Scudetto? Dico Inter. Thuram? Questa è la chiave. Il suo punto debole…”

Lotta scudetto e l'inserimento di Thuram nell'Inter di Simone Inzaghi. Sono i temi affrontati da Marcel Desailly intervistato da Sempreinter.com. A proposito dell'attaccante francese, l'ex difensore afferma: "Conoscevo bene suo padre. Amerà la passione dell'Inter, anche se a me non piace per una buona ragione! Credo che si adatterà. Deve ancora dimostrare di potercela fare, come potrà giocare con Lautaro Martinez? Come adatterò i miei movimenti con lui?"