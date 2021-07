Panchine Nazionali, Martinez e Deschamps restano sulle panchine di Belgio e Francia

I ct del Belgio e della Francia sono stati confermati alla guida delle due squadre dopo l'Europeo

Sono stati confermati entrambi. Roberto Martinez resterà alla guida del Belgio e Didier Deschamps alla guida della Francia. «Voglio creare un ambiente sportivo di alto livello per questa squadra. Ora siamo concentrati sul Mondiale 2022», ha detto il ct di Lukaku .

La conferma dell'ex bianconero sulla panchina della Nazionale francese è arrivata dal presidente della Federcalcio, Noel La Graet. «Ho una fiducia infinita in quest’uomo. Non c’è dibattito. È un vincitore, con un palmares unico». Descamps è alla guida della Nazionale dal 2012 e ha vinto il Mondiale in Russia nel 2018.