Deschamps: “Pogba avrà più responsabilità. Test tutti negativi dopo Rabiot”

Le parole del ct della Francia Didier Deschamps, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna

"Non cambieremo molto. Rabiot non ci sarà, ma abbiamo altri giocatori che possono occupare quella posizione. Pogba avrà maggiori responsabilità in fase difensiva, il suo ruolo è molto importante. Si muove tanto, può occupare diverse posizioni in campo". Lo ha detto il ct della Francia Didier Deschamps, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna.