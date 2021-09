Desprez: “Mbappé? Quando le cose vanno male, diventa capriccioso e comincia…”

Il giornalista de Le Figaro, Baptiste Desprez, nel suo ultimo libro ha svelato alcuni lati del carattere un po' particolare del francese

Nel libro il giornalista mette in evidenza che durante l'ultimo Europeo, Mbappé e il suo atteggiamento hanno causato tensioni con i suoi compagni di squadra. "Il suo potenziale è incredibile ma ha anche lati un po' più difficili da gestire e quando le cose non vanno bene diventa un po' capriccioso e comincia a tenere il broncio. Non è facile per gli equilibri del gruppo". E quando viene ignorato, Mbappé diventa "di cattivo umore. Una situazione che si è verificata in diverse occasioni nella squadra francese e che non ha irritato alcuni suoi compagni di squadra".