CorSera – L’Inter vuole detronizzare la Juve: inizia lo stress test. Conte a caccia di… Mou

“L’Inter vuole detronizzare la Juve, dopo aver già messo in discussione il suo regno“. Dopo il 2-0 in favore dei nerazzurri in campionato, la squadra di Conte e quella di Pirlo si ritrovano di fronte questa sera a San Siro per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il Corriere della Sera sottolinea che l’Inter – uscita mentalmente più forte dallo scontro in campionato – dovrà fare a meno dei due migliori, Lukaku e Hakimi, fuori per squalifica.

I precedenti non fanno ben sperare: “La storia non dice bene all’Inter, sconfitta ben quattro volte in semifinale dalla Juventus, l’ultima nel 2015-16, quando in panchina c’era ancora Mancini e i nerazzurri uscirono ai rigori dopo una gran rimonta. Infilare due successi di fila contro la Juventus, riuscì a José Mourinho, nell’anno del Triplete: era un’altra Inter e soprattutto una Juve, ancora agli albori della ricostruzione“.

Con la sfida contro la Juve, iniziano due settimane senza fiato per l’Inter: “La prova di maturità i nerazzurri l’hanno già superata, ora devono passare lo stress test che li vedrà impegnati in un febbraio terribile: due volte con la Juve e poi in campionato con Fiorentina, Lazio e Milan. Un calendario infuocato, prima di tirare un po’ il fiato e beneficiare di settimane lunghe vista l’esclusione dalle coppe europee. L’Inter deve reggere l’urto senza cadere, per poi provare ad accelerare“.