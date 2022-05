Deulofeu: “Inter? L’errore è stato questo. Scudetto? Spero vinca il Milan, ma…”

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano As, il giocatore dell'Udinese è tornato sulla sconfitta con l'Inter

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano As, Gerard Deulofeu è tornato sulla sconfitta contro l'Inter. Il giocatore ha parlato anche della lotta scudetto. "L'errore è stato quello di subire due gol all'inizio. La reazione è stata buona, ma segnare due gol contro la migliore difesa italiana è molto difficile. Scudetto? Spero e mi auguro che vinca il Milan, ovviamente. Sono suo tifoso. Hanno un piccolo vantaggio, ma non possono più fallire perché penso che l'Inter vincerà nelle tre partite rimanenti".