In Olanda – De Vrij, venerdì in tribunale la causa contro i suoi ex agenti

Il giocatore nerazzurro ha denunciato la sua vecchia agenzia per 'atti illeciti' contro di lui nel trasferimento dalla Lazio all'Inter

In Olanda parlano di Dumfries e di de Vrij, della sfida con il Liverpool. E sul difensore centrale dicono che sia a rischio il posto da titolare per le ultime difficoltà avute in campionato. Sarà, ma Stephan in realtà questa sera - contro i Reds - sarà titolare nella difesa dell'Inter, insieme a Skriniar e Bastoni che ha recuperato.

La stessa stampa olandese, in particolare il quotidiano AD, parla di venerdì come del giorno in cui in tribunale si terrà l'udienza per la causa che il giocatore interista ha intentato contro la SEG, la società dei suoi vecchi agenti per 'atti illeciti' che avrebbero fatto nei suoi confronti all'epoca del passaggio dalla Lazio all'Inter. Oggi il giocatore è rappresentato da Mino Raiola.