Sky – Inter, De Vrij out 15 giorni. Brozovic e Perisic entusiasti. Occhi su Barella

Il giocatore olandese ha rimediato un problema muscolare con l'Olanda, salterà le prossime sfide dei nerazzurri. L'italiano giocherà titolare questa sera

Esclusa qualsiasi lesione o stiramento. Dagli esami fatti in Olanda, Stephan de Vrij sta meglio di quanto si pensasse, ma ha comunque un risentimento muscolare che non gli permetterà di giocare nella gara contro la Norvegia di domani sera. È rientrato in Italia e si sottoporrà alle cure dello staff medico dell'Inter. Salterà però le gare contro Napoli e Shakhtar. Non ci voleva per Inzaghi. Ma il tecnico dovrà fare di necessità virtù.