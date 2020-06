Inter, de Vrij e Bastoni a rischio per la sfida con il Napoli? CdS: “In caso di forfait…”

A grandi passi verso la sfida decisiva con il Napoli. Antonio Conte ha diretto ieri l’allenamento mattutino e anche oggi la squadra si allenerà nella stessa fascia oraria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per Conte ci sono ancora dubbi di formazione, soprattutto in fase difensiva che “rischia di non presentare ai nastri di partenza de Vrij e Bastoni: i due saranno monitorati dallo staff nerazzurro, sperando in un recupero”, spiega il quotidiano romano con Conte che preallerta D’Ambrosio e Ranocchia. A destra, invece, giocherà uno tra Moses e Candreva.