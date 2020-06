De Vrij: “I pareggi in campionato? Punti che costano. È vero che Conte ci chiede tanto ma…”

Ciro Immobile è un giocatore difficile da marcare. Lo ha sottolineato anche Stefan de Vrij, in un’intervista a Dazn: “È un grande anche come persona, ma già lo sapevo visto che ci ho giocato insieme. Quest’anno fa tantissimi gol e ci crede sempre, va sempre verso la porta. È difficile marcare Ciro”.

E a proposito de i tre pareggi consecutivi in campionato e di mister Conte ha aggiunto: “Sì è vero che il mister ci chiede tanto ma non penso che questo è stato il motivo dei pareggi penso che non riuscivamo più a chiudere le partite poi siamo quasi sempre andati in vantaggio, ma non riuscivamo a vincerle. Sono punti che costano, sono cari”.

(Dazn)