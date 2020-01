De Vrij: “Tanta delusione per i punti persi, abbiamo cercato di segnare e siamo stati…”

Le parole di Stefan de Vrij a Inter TV: “Ovviamente c’è tanta delusione per i punti persi, volevamo la vittoria. L’abbiamo cercata, purtroppo non ci siamo riusciti. Loro hanno difeso bene. Peccato che andati in vantaggio non siamo riusciti a tenerlo. Aspettavamo una loro partita, soprattutto vista la loro formazione e il cambio di modulo, difensiva. Si sono messi dietro sperando di ripartire e di gestire. Abbiamo crossato tantissimo ma non siamo riusciti a diventare più pericolosi. Abbiamo giocato quasi sempre nella loro metà campo, per noi difensori è importante organizzarsi e quando buttano il pallone essere pronti ad intercettarli. Siamo stati bravi all’inizio, poi al gol abbiamo giocato nella loro metà campo cercando di segnare. Forse dobbiamo alzare il ritmo e giocare più velocemente e creare più confusione agli avversari”.

