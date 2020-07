De Vrij: “Fa molto male, ma l’unica strada è quella di andare avanti. Ancora non riusciamo…”

Un delusissimo Stefan de Vrij ai microfoni di Inter TV: “Cosa è mancato? Tante cose. Siamo andati in vantaggio, giocavamo contro una squadra in dieci. Poi ancora non riusciamo a vincere queste partite. Questo ci lascia tantissima delusione. Come ci si rialza? Non abbiamo altra scelta. Ormai è andata. Fa molto molto male ma l’unica strada è quella di andare avanti. Perché è l’unica cosa che possiamo fare ora. Pensare alla prossima partita, l’unica cosa da fare. Centrocampo a tre? Giochiamo più con un trequartista, cambiano delle giocate. Riusciamo anche a creare occasioni”.

(Inter TV)