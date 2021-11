Montenegro-Olanda: 2-2. Qualificazione rimandata per de Vrij e Dumfries e voti alti

I due interisti hanno fatto registrare una buonissima prestazione con la Nazionale. Ma il difensore è uscito per infortunio

I due interisti in campo hanno portato a termine una buona prestazione. I quotidiani olandesi danno 6.5 a Dumfries per l'assist a Depay in occasione del 2-0, anche se il gol del 2-2 è arrivato dalla sua fascia. Voti altissimi per de Vrij che "ha dimostrato di essere ancora una volta tra i più forti difensori del mondo. Intervenuto con forza quando necessario, è riuscito a vincere ogni duello con intuito ed intelligenza, 7.5", si legge. Peccato per un infortunio nel finale di partita. Apprensione per la Nazionale olandese e per l'Inter.