De Vrij: “Olanda, un minuto deludente. De Ligt? Ne uscirà più forte”

Il difensore dell'Inter ha commentato la sconfitta della sua Nazionale e l'eliminazione con la Repubblica Ceca

StephandeVrij supporta de Ligt, difensore della Juventus e suo compagno nell'Olanda. Ha detto di sentirsi molto in colpa perché è stato espulso ed ha messo nei guai la formazione di de Boer. L'interista però ha avuto belle parole per lui nel post gara: «Non pensavo di vincerla in maniera facile con uno, due o tre gol di scarto contro la Repubblica Ceca. Loro sono un'ottima squadra, una squadra unita, che lavora duramente, tutti lavorano gli uni per gli altri. Quindi sapevamo che non sarebbe stata una gara facile. Eravamo fiduciosi però di poter fare risultato. Ma non siamo riusciti ad ottenere la vittoria».