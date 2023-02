Brillano Darmian e Calhanoglu, l’Inter ritrova De Vrij. Lukaku? Viene fuori nel secondo tempo

"Darmian dove lo metti sta. A destra, a sinistra, al centro, alto, basso... È uno di quei soldatini (in senso buono) che gli allenatori adorano e il popolo pure. Pochi lustrini, poche menate, tanta umiltà e rendimento garantito. Al 12’ della ripresa si è appoggiato a una sponda di Lautaro e ha portato l’Inter in semifinale di Coppa Italia, dove incrocerà Juve o lazio, valico per una finale in ogni caso abbordabile. Simone Inzaghi, il re di coppe, intravvede la possibilità della doppietta, come un anno fa: Supercoppa e Coppa Italia. La sua Inter ha meritato: ha costruito di più e ha sofferto pochissimo, equilibrata e tosta. Darmian e Calhanoglu i migliori, bene anche De Vrij, tanto per tornare al reparto orfano di Skriniar. Lukaku benino solo nella ripresa. Nell’attivo di bilancio di Simone anche il riposo concesso a Dzeko, Dimarco e Bastoni. Non poteva avvicinarsi al derby in modo migliore", sottolinea La Gazzetta dello Sport.