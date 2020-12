Inter, De Vrij sui social: “Siamo ancora vivi. Grande prestazione”

Ci è tornato su il giorno dopo. Come volesse smaltire le emozioni della serata. Una serata al cardiopalma per gli interisti, ma vincente. Non basta a passare il girone di Champions: dopo i tre punti contro il M’Gladbach ne servono altri tre con lo Shakhtar e bisogna sperare che i tedeschi e il Real non pareggino. Deve vincere una delle due. Stephan de Vrij si è riferito alla partita fatta in Germania con un post pubblicato sul suo profilo social: “Grande prestazione e bella vittoria! Siamo ancora vivi”. La stessa frase impiegata da Conte a fine partita, un motto da confermare nella prossima gara.