De Vrij: “C’è un grande spirito di squadra, amarezza per il risultato. Contro il Real Madrid…”

Le parole di Stefan de Vrij a Inter TV: “C’è amaro per il risultato non per la prestazione. Siamo venuti qui per vincerla, abbiamo avuto occasioni e concesso poco e alla fine non siamo riusciti. Shakhtar? Ci aspettavamo una squadra chiusa, ad agosto era una partita diversa. Lì avevano attaccato, hanno cambiato qualcosa oggi. Nonostante tutto abbiamo avuto le occasioni per vincerla e purtroppo siamo qui con un pareggio. C’è un grande spirito in questa squadra e rispetto all’inizio della stagione c’è sempre più equilibrio e comunicazione. Siamo messi meglio. Con che mentalità si va a Madrid? Sempre per vincerla”.

(Inter TV)