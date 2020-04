Ripresa Serie A, De Zerbi: “5 sostituzioni? Proposta intelligente, giocando ogni tre giorni…”

“Quando tempo serve per ripartire? Di solito prima di partire a settembre, servono sei settimane di preparazione e poi si gioca una volta a settimana. Ora si giocherà ogni tre giorni, è intelligente dividere la squadra in due così come è intelligente la proposta di fare cinque sostituzioni perché dai più qualità alla partita e previeni gli infortuni”. Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato così della possibilità che si ritorni a giocare a fine maggio.

PROTOCOLLO AI GIOCATORI – “Abbiamo fatto arrivare a tutti i giocatori una cyclette, anche se la cyclette non è mai una corsa. Sono professionisti, qualcosa faranno ma non sarà mai come lo stop in estate quando i giocatori fanno comunque attività all’aperto”.