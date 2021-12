Dg Chiasso: “Eriksen ci ha chiesto di allenarsi qui. È una persona gentile. Se…”

Il direttore generale del Chiasso: "“Se dovesse avere ancora bisogno siamo a disposizione”"

In questi giorni Christian Eriksen si è allenato nello stadio del Chiasso, il Riva IV. "Ci ha chiesto se poteva usufruire delle nostre strutture per tenersi in forma. L’accordo era per tre giorni, se dovesse avere ancora bisogno sicuramente saremo a disposizione. Abbiamo rispettato al massimo la sua privacy, non gli abbiamo chiesto motivazioni", ha spiegato il direttore generale del Chiasso, Nicola Bignotti.