Dg Shakhtar: “Inter favorita, cambieremo qualcosa. Ma possiamo batterli se…”

Serhiy Palkin, direttore generale dello Shakhtar Donetsk, è tornato sulla partita dei quarti di finale di Europa League vinta dalla squadra di Castro contro il Basilea, che ha permesso agli ucraini di strappare il pass per la semifinale di lunedì sera contro l’Inter. Ecco le sue parole:

BASILEA – “Voglio congratularmi con i tifosi, il presidente e lo staff tecnico guidato da Luis Castro, che ha fatto e sta facendo un buon lavoro. Lo stile e il gioco che lo Shakhtar mostra sono degni di lode. Per me la partita con il Basilea è stata estremamente importante. I tifosi dicevano che avevamo l’obbligo di passare contro il Basilea. Quando tutti parlano in questo modo, hai una grande responsabilità“.

INTER – “Gli esperti dicono che l’Inter è favorita. Se guardi la loro squadra, c’è gente come Lukaku, Sanchez ed Eriksen. E’ sicuramente una squadra top. Alla vigilia di questa partita, la nostra squadra cambierà qualcosa tatticamente. Ma se manteniamo la concentrazione e la nostra impronta di gioco, possiamo davvero battere i nerazzurri“.

(Fonte: sport.ua)