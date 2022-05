Di Biagio: “Stravedo per Belotti, lo confermerei a occhi chiusi. Vi assicuro che…”

Gigi Di Biagio ha parlato così a DAZN nel pre-partita di Torino-Napoli del futuro di Andrea Belotti, in scadenza al 30 giugno coi granata

Gigi Di Biagio ha parlato così a DAZN nel pre-partita di Torino-Napoli del futuro di Andrea Belotti, in scadenza al 30 giugno coi granata: “Stravedo per Belotti. Lo rinnoverei a occhi chiusi il contratto, ma entrambi dovranno fare le loro valutazioni. Lui tiene moltissimo al Torino, ve lo assicuro”. La scorsa estate, il Gallo è stato accostato anche all’Inter come possibile rinforzo per l’attacco.