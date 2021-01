Di Biagio: “Roma e Inter le squadre più in forma del campionato. Continuità sinonimo di…”

Gigi Di Biagio è intervenuto prima di Roma-Inter per parlare della sfida da ex di entrambe le squadre: “Sono tra le due squadre più in forma del campionato. Lo spettacolo non mancherà anche in virtù dei giocatori che scenderanno in campo. Chi mi assomiglia nell’Inter? Secondo me ogni centrocampista ha caratteristiche diverse rispetto a quello che facevo io, anche lo stesso Brozovic che gioca davanti alla difesa. Non mi viene in mente nessuno, nell’Inter di oggi. Tutti molto diversi e funzionali a quello che sta chiedendo Antonio. La Roma palleggia molto bene, ha una sua fisionomia nel giocare la palla e nell’impostare la gara. L’Inter è una squadra più verticale e aggressiva che comunque costruisce sempre dal basso ma che appena può va a giocare in profondità per cercare di fare gol. Questa sfida è sempre stata bella e affascinante, prima si giocavano lo scudetto. Sono due squadre che giocano per lo spettacolo e per cercare di vincere. Il segreto della Roma è aver dato continuità dal punto di vista con gli stessi giocatori e pochissimi innesti. Forse è la stessa cosa che sta accadendo all’Inter. Dare continuità è sinonimo di risultati”.