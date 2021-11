Di Biagio: “Questo il derby che ricordo di più. Oggi conterà più per l’Inter”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista nerazzurro presenta il derby in programma questa sera

A poche ore dal derby, l'ex centrocampista dell'Inter, Gigi Di Biagio, ha parlato della gara alla Gazzetta dello Sport. "Tutti i derby sono speciali, ma quelli che ricordo con più affetto sono quelli in cui ho segnato. Non sono molti, quindi è anche facile (ride, ndr): ricordo bene il derby in cui segnai su punizione da 35 metri, fu la rete del momentaneo vantaggio, peccato che finì solo 2-2. Quello a cui sono più legato però è il derby del mio primo gol, quando vincemmo 2-1 (il 5 marzo 2000, l’altra rete nerazzurra fu di Zamorano, ndr). Quel gol lo inseguivo da tempo e in più servì per vincere, quindi non lo dimenticherò mai".