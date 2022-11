Di Biagio: “L’Inter deve vincere, i giocatori pensano ancora al primo posto. Dimarco…”

"L'Inter non sta facendo male, ha perso in maniera diversa gli scontri diretti. Con Juve, Milan aveva giocato anche bene, con la Roma non era da buttare la partita, l'Inter paga l'inizio della stagione. Calhanoglu play? Tecnicamente lo conosciamo, per caratteristiche si è adattato. A volte perde il raggio d'azione di quel ruolo ma, paradossalmente, è un vantaggio. Brozovic dà più equilibrio, Calhanoglu a volte è anche attaccante. Inzaghi ha fatto le scelte, pensavo di vedere Asllani ma non vediamo gli allenamenti, Inzaghi avrà i suoi motivi. Dimarco? E' un quarto spagnolo, un terzino spagnolo. In Spagna non interessa se sei alto o basso, con me in Under 21 giocava da quarto, ogni tanto parlavo con allenatori che ha avuto e mi dicevano che doveva migliorare dietro ma può fare il terzo dietro anche se va meglio come quinto. Inzaghi? Marotta l'ha punzecchiato, stranamente, perché non è nel suo DNA. Inzaghi è sempre tranquillo ai microfoni, sa di aver in mano una squadra che ora ha certezze, dovrà dare una risposta a se stesso e alla squadra, l'Inter deve vincere anche perché per me i giocatori pensano al primo posto"