"È vero che non poteva competere per lo scudetto, ma andare in Champions per un club come la Juve è l’obiettivo minimo", dice Di Biagio

"Se la Juventus continua a giocare come nelle ultime due partite nei vincerà molte da qui alla fine. Chiesa deve giostrare sulla fascia come sta facendo adesso, è lì che dà il meglio. La squadra di Allegri ha giocato molto bene contro l’Atalanta e se continua così farà un gran finale di campionato: La Juve era corta a centrocampo sia come quantità che come qualità ed è ancora così. La storia ti obbliga a non dire certe cose. Non si può dire che l’obiettivo massimo è la Champions. È vero che non poteva competere per lo scudetto, ma andare in Champions per un club come la Juve è l’obiettivo minimo".