Di Biagio: “L’Inter costruisce tanto ma finalizza poco. Il fatto che Inzaghi…”

Le parole dell'ex giocatore su Inter-Salernitana a pochi minuti dal fischio d'inizio

A pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Salernitana , Luigi Di Biagio ha parlato della gara che sarà fondamentale per i nerazzurri in ottica scudetto. "Un mese fa pensavamo che potesse uccidere il campionato. L'unico obiettivo è vincere contro una Salernitana in forma e riprendere il cammino lasciato qualche settimana fa. Problemi in attacco? Sta costruendo tanto ma finalizza poco".

"Anche il fatto di avrà fatto zero turnover la dice lunga sull'importanza della gara. Da adesso in poi ricominceranno a viaggiare a grandissimo ritmo le prime della classe. Stasera l'Inter non ha scelta. Lautaro ha bisogno di segnare, quando un attaccante non segna si infastidisce per una sostituzione, per un pallone sbagliato. È da troppo tempo che non riesce a trovare la via del gol".