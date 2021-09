Di Biagio: “L’Inter la colloco per vincere lo scudetto. Ieri anche col pareggio…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gigi Di Biagio ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Real

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gigi Di Biagio ha commentato il momento dell'Inter . In particolare l'ex giocatore nerazzurro ha analizzato la sconfitta della squadra di Inzaghi contro il Real Madrid: "Molta sfortuna, hanno giocato molto bene, anche col pareggio non sarebbe stata comunque soddisfatta, di conseguenza è stata una beffa quella di ieri".

"L'Inter la colloco per vincere lo scudetto. Tutte le squadre sulla carta possono arrivare in alto. È un grandissimo campionato come forse non si vedeva dagli anni nostri".