Di Biagio: “Lukaku sposta gli equilibri, Inter favorita ancora più dell’anno scorso”

Gigi Di Biagio, ex calciatore e ora allenatore, ha parlato a Sky Sport del mercato dell’Inter e non soltanto: “L’affare Lukaku sposta di nuovo gli equilibri, già sulla carta aveva qualcosa in più forse. Il Milan ha ottenuto il massimo con Pioli e la dirigenza. L’Inter ha margini di miglioramento importanti, a maggior ragione col ritorno di Lukaku.