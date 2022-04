Inter-Milan, Di Biagio: “Gol Bennacer un caso border line. È una decisione…”

In un'intervista all'AGI, l'ex centrocampista è tornato sul gol annullato al Milan nel derby di Coppa Italia

In un'intervista all'AGI, Gigi Di Biagio è tornato sul gol annullato a Bennacer nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter-Milan. "Difficile giudicare, è un caso border line. C’è un attimo in cui il giocatore del Milan è sulla traiettoria del portiere, che però non ha protestato e non avrebbe preso comunque la palla. E’ una decisione difficilissima da prendere soprattutto in poco tempo e su un risultato che poteva riaprirsi".