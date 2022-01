Di Biagio: “Montero? Quello che ho fatto sia un esempio per i giovani. Oggi invece…”

Intervenuto a Radio Deejay, l'ex centrocampista Luigi Di Biagio ha parlato così dell'Inter dopo la Supercoppa vinta contro la Juventus

"Ho visto una grandissima Inter, poteva stare tranquillamente 2-0 dopo 30'. La Juve in questo momento sta difendendo e basta, Allegri sta trovando problematiche nell'attaccare. Conta solo il risultato ma ha tenuto botta per 120', ma Allegri ha delle difficoltà evidenti. Cazzottone di Montero? Dovrebbe essere un esempio per i ragazzi. Non sono caduto a terra, oggi cadono dopo una spintarella. Braschi a 5 metri non ha fatto nulla, poi però ha preso 3 giornate con la prova TV. In chi mi riconosco nell'Inter attuale? Nessuno. Brozo è diverso, è un giocatore totale e diverso da me".