Di Biagio: “Agli oriundi preferisco gli italiani ma in attacco Mancini ha poca scelta”

Fra gli attaccanti italiani "c'è poca scelta. Da italiano e da ex selezionatore italiano preferirei avere italiani senza avere oriundi, però il calcio ed il mondo sono cambiati, bisogna guardare oltre perché abbiamo difficoltà e tante nazionali già pensano in questo senso da diversi anni. L'unica cosa che mi sento di dire è che non dobbiamo convincere nessuno" degli oriundi, "sono loro che devono convincerci a vestire la maglia azzurra. Porte aperte ma solo chi vuole veramente questa maglia". Lo ha detto l'ex selezionatore della nazionale Under 21 Luigi Di Biagio, al convegno 'Il digitale in campo', a Coverciano.