Così l'ex centrocampista a proposito della corsa al primo posto in classifica nel campionato di Serie A

Intervistato dalla stampa presente, a margine del 'Festival dello Sport' di Trento, l'ex ct dell'Under 21 Luigi Di Biagio ha parlato della lotta Scudetto in Serie A. Queste le sue considerazioni: "Inter e Milan hanno una marcia in più, il Napoli è in difficoltà, la Juventus sta facendo un discreto campionato, le romane sono un po' indietro e il resto lo vedremo. Sicuramente Inter e Milan sono partite forte".