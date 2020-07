Di Biagio: “Ottimo primo tempo contro una grande squadra. Rigore? Mi viene da ridere, era netto”

L’Inter si prende di forza il secondo posto, ottenendo un’altra vittoria in trasferta. Il tecnico della Spal Gigi Di Biagio ha parlato dopo la gara persa per 4-0 contro l’Inter ai microfoni di Dazn:

“Oggi partita diversa, per tanti motivi avevi qualcosa in più. Abbiamo fatto un grande primo tempo contro una grande squadra, poi se vai in svantaggio diventa tutto più complicato. Se vai sotto rischi poi di prendere la goleada come è successo, anche se i ragazzi non l’avrebbero meritata. In allenamento facciamo tanto recupero, la classifica è quella che è, dobbiamo cercare l’orgoglio per non arrivare ultimi. Conte è un amico, ci siamo scambiati qualche battuta sul rigore, ma è finita là. Nessuno si è sbilanciato dicendo che non è rigore netto, mi viene da ridere perché se non è rigore questo… C’è il var un arbitro dà rigore e poi al limite lo toglie. Poi abbiamo perso 4-0, però questo è rigore netto. Non è un episodio al limite, è rigore”.